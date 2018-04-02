遵從舊習成掏空校產共犯 台新金董座小姨子認罪獲緩起訴

2018-04-02 21:48

〔記者錢利忠／台北報導〕台新金控董事長吳東亮的小姨子彭雪華擔任新北市及人完全中學校長期間，被控侵占校產；彭雪華承認，在福利社租金收支分配表簽章，使董事可以收取福利社的租金；台北地檢署認為，彭雪華此舉已涉犯業務侵占罪，考量彭雪華分文未取，同意給予她自新的機會，予以緩起訴1年，條件是須支付國庫100萬元。

彭雪華是台新金董娘藝人彭雪芬的胞妹，姊妹倆的外貌出眾，彭雪華時任及人中學校長期間，還被媒體封為最美女校長；然而，新北地檢署2016年間偵辦及人中學董事長盛天麟等董事會成員，涉私吞課後輔導費案之後，北檢另也接獲檢舉，指彭雪華時任該校校長期間，也涉及侵占校產。

彭雪華庭訊時承認依照前任校長的慣例，在福利社租金收支分配表上簽章核可，但從來沒有一毛錢落入她的私人口袋；檢方清查相關金流後，雖採信彭雪華的說法，但仍認定她涉嫌包庇其他侵占校產的董事，將她列為業務侵占罪的共犯。

檢方調查，該校福利社每年所收租金都登記在收支分配表上，會計須經校長簽核後，才能將錢分配給董事，但這些收租款理應屬於校產，最終卻被該校校董私吞。檢方考量彭雪華並未謀取私利，且在偵查期間已認罪並承認犯行，同意給她自新機會。

新北檢先前調查，及人中學董事會自2006年至2015年間，涉挪用學生課後輔導費、小學學生保額金，還收取書籍、參考書及營養午餐等回扣，並虛報工程款等多項不法，盛天麟等董事還自每餐65元的營養午餐中，向承包廠商收取9至10元回扣，加總2006至2015年間所侵吞款項，前後共侵吞校產6.7億元；新北檢2016年起訴後，該案現仍由法院審理中。