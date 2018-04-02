飛天椅甩人意外 傷童雙親控告SOGO百貨過失傷害

2018-04-02 21:22

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹市遠東SOGO百貨外1日發生飛天椅甩人意外，受傷男童的雙親今天前往派出所提告，控告遠東SOGO巨城店、移動樂園及現場工作人員涉嫌業務過失傷害，並表示未來將提起附帶民事訴訟，此外，這對家長認為業者僱用未經專業訓練的工作人員操作遊樂設施，要求登報道歉。

許姓夫婦昨天中午帶著4歲及1歲的兒子到巨城購物中心逛街，1家四口走到巨城門口，看見SOGO與廠商移動樂園合作擺放移動式的遊樂設備，就買了300元的點數，讓長子玩遊樂設施。

大兒子坐上飛天椅時，雙親抱著小兒子在旁看，不料，疑似移動樂園的工作人員操作不當，導致飛天椅愈飛愈快，甚至發出怪聲，讓一旁許男及妻子黃女為了搶救坐在失控的飛天椅愛子，衝入慌亂搶救，許男1家四口受傷並驚嚇不已，緊急搭計程車到醫院就醫。

今天許男夫妻帶著診斷證明書到文華派出所提告，控告sogo巨城店、移動樂園及現場工作人員業務過失傷害罪嫌，並表示未來將提起附帶民事訴訟。

許妻黃女表示，今天下午夫妻與sogo及業者在購物中心協調，雖然對方鞠躬道歉，但夫妻認為業者竟僱用沒有經過專業訓練的工作人員，操作遊樂設施，要求登報道歉。

Sogo巨城店表示，今天下午已陪同許家人到醫院驗傷，也派人到警局製作筆錄，同時也會督促廠商，確保當事人獲合理的健康追蹤與保險理賠。

遠東巨城購物中心表示，針對SOGO百貨設置兒童遊樂設施在戶外廣場所發生的意外事件，深表遺憾，對於未善盡責任督導場地使用的委外活動，已立即進行檢討及處理。事發第一時間中心確保傷者均獲得妥善照顧，經過一天的觀察確保傷者均平安，監督廠商完全撤離，亦將要求遠東SOGO百貨與其委託之遊樂設施廠商負起責任，保持對傷者的關心慰問，並妥善處理後續相關事宜。