想當正式教師先上了昂貴的一課 她付出142萬

2018-04-02 21:38

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕張姓女子聽信彭姓男子佯稱有管道可通過正式教師甄試，竟落入連環套謊言當中，前後匯款多次，共被騙142萬5千元，事後彭男逃逸無蹤遭通緝，新竹地院民事庭判彭男應如數賠償張女。

張女指控，彭男佯稱有管道可推薦她通過正式教師甄試、取得正式教師資格，105年2月佯稱先匯款30萬元，即可取得正式教師教職，張女匯款當天，彭男又詐稱：為了讓有力人士更能感受你的誠意，建議再追加加倍，致張女又匯30萬元，當晚又騙稱「你都已經投入倍數了，就再拚了吧！」致張女陷於錯誤又匯20萬元。

2天後，彭男約張女在竹南火車站附近餐廳見面，詐稱：因為某國小公款遭挪用200萬元，他被牽涉其中，想以歸墊公款方式解決，以換取緩起訴或不起訴處分，請張女協助提供資金歸墊等語，致張女被騙，再匯60萬元到彭男帳戶。

事後彭男又以給雙親孝親費過年等等為由，向張女借貸2萬5千元，張女也如數照匯，總計共匯款142萬5千元。

事後張女發現當不成正式教師，才知被騙，向檢警提告，檢方依詐欺罪嫌起訴彭男後，彭男即逃逸無蹤，遭新竹地院發佈通緝，民事庭則判彭男應如數賠償張女142萬5千元。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆