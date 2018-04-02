檢察長周章欽今與鳳山基層員警座談

檢察長周章欽（中）今前往五甲所與基層員警座談。（記者陳文嬋翻攝）

2018-04-02 22:07

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄地檢署檢察長周章欽今與鳳山基層員警面對面座談，他責成各分局偵查隊成立緝毒專責隊，分派緝毒組檢察官依責任區指導緝毒工作，讓檢察官成為基層員警最強力的後盾。

高雄地檢署檢察長周章欽今率緝毒組主任檢察官李門騫、檢察官趙期正、陳筱茜等人，前往鳳山警分局五甲、文山派出所，與基層員警面對面座談，市府毒品防制局長宋孔慨、市警局副局長陳書田與刑大副大隊長陳柏彰也親自出席。

根據市警局統計，高市安居緝毒專案成果統計，緝毒總計201件查獲287人，包括販毒71人等，光鳳山警方緝毒有9件查獲14人，其中販毒9人，高達5人聲押、4人羈押，是高市聲、羈押率最高。

會中針對法務部近期推行各項緝毒政策如「安居專案」等各項議題交流、討論，五甲所長許強生分享團隊線上查緝毒品經驗，文山所吳明忠著重主動盤查技巧，均深獲周章欽肯定，希望市警局可透過會議，讓2名所長經驗傳授。

周章欽推動打擊毒品中小盤計畫，切斷毒品供應鏈，責成各分局偵查隊成立緝毒專責隊，分派緝毒組檢察官依責任區指導緝毒工作，遇有任何緝毒瓶頸、困難，均能在第一時間獲得支持與解決，執行迄今績效優良。

周章欽感謝第一線執勤員警的辛勞，仍語重心長勉勵在場員警，強調查緝毒品犯罪是一場艱鉅的戰爭，大家如果不用窮盡一切方法，將無法取得最後勝利。

周章欽表示，「安居」不是口號，是大家共同努力的目標，讓高市逐步邁向無毒家園，需要社會上各員一起努力，大家走入社區基層宣導，全力掃除毒品危害。