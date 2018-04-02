婦人探視前同居人 疑在其住宅自焚身亡

2018-04-02 20:11

〔記者洪臣宏／高雄報導〕69歲顏姓婦人今天下午5時許探視黃姓前同居人，未料疑似在其住宅客廳自焚，黃男曾試圖搶救，但她已成一具焦屍，目擊者指稱顏婦曾到加油站購買汽油，警方正釐清案情。

高市消防局下午5時接獲報案，指稱大社路94巷一棟透天厝發生火警，消防人趕抵撲滅，發現顏婦陳屍客廳內，但客廳其他地方卻沒有燒毀。

警方調查，一名鄰居比丘尼案發時發現火警，通知正在屋外澆花的黃姓屋主，黃男曾入屋試圖撲滅。鄰居向警方透露，顏婦下午曾到加油站購買汽油，警方正調閱監視器，釐清是否為自焚。

警方指出，顏婦與黃男曾有同居關係，但顏婦目前獨居，兩人住在隔壁，顏婦下午前往其住家探訪，但黃男正在屋外，不久就發生火警，鄰居說沒有聽到爭吵聲。

顏姓婦人疑精神狀態不穩定，去年底曾向仁武分局大社分駐所報案，指稱汽車遭竊，後來警方在大社青雲宮尋獲她的車輛，證實是她忘記停放位置，警方指出，顏婦疑有債務問題，但其住宅沒有遺書，明天將相驗釐清案情。

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