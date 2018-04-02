一週陪睡2次幫還債 法官：性自主不能買賣

2018-04-02 23:00

〔記者王定傳／新北報導〕張姓男子指控路姓女子隱瞞已婚身分，騙他幫忙償還36萬元債務，承諾每週陪睡2次卻不履行，因此提訴要求還錢；新北地院三重簡易庭法官認為，張男會出錢是為了追求對方，路女雖曾在張男出錢後答應陪睡，但性自主是重要人格權，不能用債權關係加以買賣或要求強制履行，此約定違背公共秩序及善良風俗而無效，判張敗訴。

張男主張，2015年間，他透過付費性交易網站結識路女，對方自稱單身，以經濟壓力沉重借錢，承諾一週陪睡2次，但她得手後翻臉不認人，封鎖他的LINE帳號，又跟別人結婚，未信守承諾。

路女反駁，張男是基於男女朋友關係，自願幫她還錢，她後來雖與別人結婚，但這是在與張男分手以後的事情，何況2人會分手，是因張男要求她隨傳隨到，她說：「我受不了，所以才分手！」

法官依對話記錄確認，張男曾「熱烈追求」路女，2人也曾「深入」交往，張男會出錢是為了追求，縱使事後分手，路女甚至與他人結婚、懷孕生子，讓張男有受騙感，也不能否定先前的贈與行為不存在。

至於陪睡，法官認為，路女在張男出錢後，曾答應陪睡，但性自主是重要人格權，不得以債權行為加以買賣、限制或要求強制履行，此約定對個人性自主及人身自由已造成不當限制，違背我國公共秩序及善良風俗，屬於無效。

另外，張男指控路女封鎖帳號等，但依對話，是張男表示要主動封鎖路女，雙方還為了陪睡起爭執，張男曾質問「4次是恩惠嗎？同樣花費我可以找更多人」路女回說：「對我來說，每一次都含著眼淚忍著.....」；法官認為，2人交往動機可能不是完全純潔，或帶有金錢、感情與肉體的交換色彩，致張男在感情破裂後，無法接受，但不能就此判斷是債務關係。