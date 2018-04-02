「比我兒女還孝順」老翁大方送她一間1400萬房

2018-04-02 23:15

〔記者王定傳／新北報導〕陳姓老翁生前覺得伍姓乾女兒「比他兒女還孝順」，贈與一間位於新北市板橋區民生路二段、價值1400多萬的房產，但陳家人事後發現「老爸」多了乾女兒，以陳翁有老人癡呆症、胡亂贈與為由，要求伍女返還房產；新北地院合議庭認為，贈與過程經律師見證，老翁沒有意識不清等狀況，判陳家人敗訴！

據了解，陳姓老翁年約70幾歲，是名大地主、財力豐厚，伍女原本是中國籍人士，已取得台灣身分證；陳家人委任律師洪文浚表示，陳家人對判決結果無法接受，將討論後再決定上訴與否，伍女的律師馬中琍則說，贈與過程經過見證，對判決並無意見。

陳家人主張，他們根本不知有伍女存在，直到陳翁過世後，調閱生前銀行資料，才發現此事；他們懷疑，陳翁有老人癡呆症、偏執妄想、幻覺等情形，他與伍女僅結識一個月，不可能無端贈與1400萬的不動產，應是「精神錯亂中所為」，要求吐回房產。

伍女否認僅認識一個月，她強調自己是陳翁的乾女兒，因她非常孝順才獲贈房產，且贈與過程經律師見證，並無問題。

法院調查，陳翁確實在律師見證下，製作贈與聲明確認書，當時他還曾說：「她（指伍女）很照顧我，對我很好，很有孝心，比我親生的女兒、兒子還要好...然後她還說如果可以，要照顧我一輩子，我很感動…一間房子送她！」等。

合議庭勘驗後也認為，陳翁意識清楚，對律師詢問他身分證字號、贈與房產地址及動機，都能回答，簽名時還主動詢問「年不用寫沒關係？」顯示他很謹慎；另陳翁雖有老年癡呆症，但這是屬於漸進發展式疾病，非一罹病就喪失辨別事理能力，且依醫院病歷，陳翁對基本問題理解、認知、記憶及判斷力等能力並無缺失，判陳家敗訴。