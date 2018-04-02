下藥迷昏女友查line赫見另結新歡 狠男掐奪女命被判重刑

2018-04-02 22:03

〔記者王俊忠／台南報導〕105年12月下旬，男子梁文約與女友魏敏樺一起駕車上台北出遊，魏女以生活費及與異性交往問題跟男友發生爭執，梁為追查女友與其他男性交往情形，下助眠藥到女友飲料，魏女喝下陷入昏睡，梁再查看女友手機line對話發現有與其他男性出遊情形，一時醋勁大發、掐死女友並棄屍。台南高分院判凶嫌17年徒刑、褫奪公權8年。

判決指出，105年時65歲的梁文約與47歲的被害人魏敏樺，兩人在103年認識、成為男女朋友，梁允諾給魏生活費，105年12月20日兩人開車到台北遊玩，隔天開車回台南。

返家途中，魏敏樺因為生活費及與異性交往問題與梁文約發生口角，梁為安撫魏，從上衣口袋取出奇美醫院開立的抗焦慮藥物，讓魏服用入睡，梁文約見藥物有效，趁魏敏樺熟睡時、把手邊所有抗焦慮藥放入果汁中，魏女到關西服務區又喝下3分之2杯。

梁文約在關西服務區上完廁所後、發現女友再昏睡，就拿起魏的手機查看其交友狀況，赫然發現魏與異性友人出遊。梁自覺被魏女「戴綠帽」，憤而徒手勒死對方，用平時摘草藥用的黑色垃圾袋套住魏女頭部，再以透明膠帶在其頸部纏繞數圈，載回台南市安南區棄屍；魏的物品則被丟在關西服務區，魏女遺體在5天後被人發現，警方在24小時內宣布抓到凶嫌、破案。