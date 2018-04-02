針扎大腿、剪她頭髮 恐怖女虐童判刑

2018-04-02 20:47

〔記者王定傳／新北報導〕女子阿美（化名）認為同居男友的9歲女兒小蘭（化名）說謊，竟命她脫去衣、褲，綑綁雙手雙腳後，關進漆黑的廁所中，還以電蚊拍毆打、縫衣針扎大腿等方式虐待，甚至將小蘭一頭長髮剪到只剩1至5公分，嚴重戕害小蘭身心；新北地院依妨害自由及傷害罪判阿美10個月徒刑，其中4個月得易科罰金。

檢警調查，小蘭父母離婚後，父親另與阿美交往，3人同居一屋，去年3月28日，小蘭中午下課後到同學家中玩，下午3點才回家，面對阿美質問，小蘭害怕被打，不敢實說，編織理由但遭戳破。

阿美認為小蘭說謊、不在意大人想法，命她脫去上衣、外褲，拿繩索綑綁雙手雙腳，再把她帶進廁所並關閉電燈，拿膠帶貼住開關，不讓小蘭開燈，讓她一人獨處漆黑的廁所內，造成小蘭恐懼不已。

阿美不久後又把小蘭帶往房間，除嚴厲斥責外，還拿電蚊拍毆打、縫衣針扎大腿處罰；更惡劣的是，阿美為讓小蘭難堪，竟剪掉她的頭髮，讓小蘭原本的長髮被剪到只剩1至5公分。

小蘭父親當晚回家後，眼見女兒被女友欺負，卻也不以為意，直到隔日上學，老師發現小蘭異狀，追問後認為有受辱之嫌，立即通報處理；檢方偵辦時，阿美辯稱合理管教，審理時改口認罪，法官斥責她所為造成女童身心嚴重傷害，犯罪手段惡劣，依傷害判刑4月、妨害自由6月；小蘭另交社會局協助安置。