汽車經銷商廠區轎車暴衝 修車技師1死3傷

疑似發生暴衝的轎車車頭撞毀，公司移出場外停靠。（記者張聰秋翻攝）

2018-04-02 18:41

首次上稿 18:15

更新時間 18:41

〔記者張聰秋／花壇報導〕彰化縣消防局今天下午4時45分接獲報案，指稱位於花壇鄉一家汽車經銷商內的汽車修配場區，發生汽車暴衝意外，造成1人無生命跡象經送醫急救，院方於晚上6點17分宣告不治，另外，3人分受輕重傷，目前都還在醫院救治中，全案由彰化縣消防局和轄區花壇分駐所偵辦中。

彰化縣消防局指出，當時，經銷商的修配廠有技師在廠區進行維修，轎車卻疑似突然發生暴衝意外，造成在車子前方的3名技師被撞，其中1人送醫後宣告不治，另外，受傷的3人雙腳和肢體遭撞傷、擦傷，分別送往彰化基督教醫院和秀傳醫院救治。

消防人員到場後發現，疑似暴衝的轎車已經被移動到修配廠角落，修配廠人員將受傷工人移出，等待救護車救援。

秀傳醫院表示，30歲賴男雙腳開放性骨折，到院前已無呼吸心跳，院方經過急救還是不治，另20歲梁男左腿挫傷、擦傷，26歲張男胸口痛。

彰基指出，被送來的傷患， 22歲戴男意識清楚，傷勢還在檢查中。

彰化縣消防局到場搶救傷患。（記者張聰秋翻攝）