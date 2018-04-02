蘇炳坤再審案首開庭 法官盼檢方能有一致見解

蘇炳坤冤案獲再審，高院首度開庭，蘇炳坤出庭應訊。（記者王藝菘攝）

2018-04-02 20:16

〔記者楊國文／台北報導〕新竹男子蘇炳坤32年前被控搶銀樓遭判刑15年定讞，獲前總統陳水扁特赦後，蘇堅稱無罪，今年二月獲裁准再審確定，高等法院今首度開庭，法官指最高檢察署、高檢署之前分別提起非常上訴、再審，希望檢方基於檢察一體原則，就撤回上訴或做無罪論告，能有統一見解，法官寄望新任檢察總長5月8日上任後，檢方能有一致看法，訂5月21日下午再開庭。

蘇炳坤今日庭訊中，數度激動落淚，甚至起身到法庭中央向合議庭跪拜喊冤，並模擬他遭刑求過程，令人動容。庭後，蘇受訪泛淚強調「我是清白的生意人，被冤枉30多年了，希望儘快還我清白，」他感慨，「我已快70歲了，我的人生就這樣被毀掉了」。

開庭時，蘇的律師團向再審庭聲請傳喚強盜案被告郭中雄、當年誤收郭賣贓物的銀樓彭姓老闆作證，證明蘇的清白，律師團認為，郭有無被刑求？應該一併查清楚。

法官指出，希望檢方要做無罪答辯，或撤回上訴，能有一明確立場，是因為必須避免本案如果高檢署採無罪論告時，最高檢察署又不同意，並且上訴的情形發生；對此，高檢署公訴檢察官表示尚無一致見解，將帶回由高檢署、最高檢察署研究。

現年68歲的蘇炳坤被訴於1886年3月23日凌晨，夥同其員工郭中雄侵入新竹市金瑞珍銀樓竊盜，遭發覺，竟由郭中雄持菜刀砍殺店東陳榮輝，再劫取金飾逃逸。檢察官以共同搶劫而故意殺人未遂提起公訴，第一審判決無罪，第二審改判有罪，經最高法院判15年確定，獲前總統陳水扁特赦，歷經五度聲請再審，始獲高院裁准。

不過，高檢署不服高院裁准再審，提出抗告主張，原有罪確定判決，既經特赦，宣告其罪、刑無效，再審標的已經不存在，無須再審。最高法院今年二月駁回高檢署抗告，蘇案獲再審確定。

法界指出，蘇當年服刑、羈押943天，若再審獲無罪定讞，以刑事補償最高一天5000元計算，將可獲471萬5000元冤獄補償金。