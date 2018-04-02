大賣場無記名儲值卡淪詐騙工具 女子遭詐損失20萬元

2018-04-02 19:31

〔記者蘇孟娟／台中報導〕大賣場無記名儲值卡淪詐騙工具！消基會中區分會今日揭詐騙新手法，有民眾被網友以投資買黃金名義，約到大賣場刷20萬買儲值卡，完成刷卡付款後，卡被拿走才驚覺受騙，因卡片屬無記名卡，無從掛失、止付等保障，籲民眾提高警覺。

受騙民眾在消基會中區分會現身說法指出，去年底與網友相約見面，網友現身後稱自己當舖第二代，被父親放逐到台中分店工作，為表現給父親看需要業績，希望她幫忙先「過卡」買黃金，讓他呈現業績，並表示會回饋「獎金」給她。

女子說，當時表示身上沒有現金，男子慫恿她到家樂福買儲值卡現金儲值，當下共買20張，對方還說，事後會還她22萬元，她不疑有他，分兩張卡刷卡，不料她在忙於刷卡簽名、收信用卡時，已儲值的卡片由男子直接取走。

女子說，之後男子藉故落跑，她才驚覺被騙，雖立即報警，並請求家樂福停止該20張使用權限，卻遭拒，只好向消基會中區分會求助。

消基會中區分會律師黃秀蘭與李東炫指出，經了解，家樂福的禮物卡屬不記名現金儲值卡，若有遺失、遭竊、詐取、毀損或他人佔有，無法掛失或止付；但個案事件中，賣場結帳人員並未將消費者刷卡購得之禮物卡交付本人的做法確有不妥。

不過，家樂福表示，個案當事人購買卡片後並未曾當場向賣場工作人員表示過質疑或提出異議，且調閱監視器也顯示當時兩人當場也有交談，就像是一般購物，工作人員未察覺有異；事件雖遺憾，已提供監視影帶給警方，盼警方早日協助個案；另經由此案經驗，也將進行內部作業檢討與宣導。