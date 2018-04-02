八仙塵爆案》435被害人求償99億 傷者鑑定後金額還會增加

2018-04-02 18:52

［記者黃捷／台北報導］2015年6月27日發生八仙塵爆，消基會代替435名受害者提起刑事附帶民事訴訟，總計求償近99億元。士林地院今開庭，先審理其中7名死者家屬求償，除了醫療費、喪葬費，另還求償4億元精神慰撫金，活動場地八仙樂園、主辦單位玩色創意等被告的律師則表示願意和解，但金額實在太高。

消基會原先替98名被害人求償26億餘元，去年5月接手法律扶助基金會的案子後，趕在兩週年追訴權消滅前，第二波追加337名被害人，另求償72億餘元，總計435位被害人求償近99億元。

今開庭審理其中7名死者家屬的請求，消基會律師吳榮達表示，除了醫療費、喪葬費以外，精神慰撫金部分，6名死者家屬各求償5000萬元，其中，死者陳孟宏的母親案發前不久才喪夫，案發又喪子，內心打擊更重，求償1億元。

家長心碎：見不到最後一面 憂鬱自殘

開庭期間法官也提示消基會訴狀中，每名家屬撰寫的心路歷程。死者蘇家陞的父母表示，他們從小栽培，兒子也考上牙醫系，曾說畢業後打算和女友到偏遠地區行醫；死者李佩筠的母親敘述，當時女兒與兒子分送不同醫院，她連女兒最後一面都沒見到，丈夫也因此罹患憂鬱症，曾出現自殘行為。

不過，八仙、玩色創意等被告的律師皆認為金額過高，負責噴灑粉末的工讀生盧建佑的律師也說，盧當時也受傷，他只是大一學生，事發後身心也受到傷害，希望法官能考量他的情況。吳榮達則回應，未來會請死者家屬出庭陳述，讓法官、被告們感受他們內心的痛苦與煎熬。

吳榮達庭後受訪指出，目前全案最困難的地方在於勞動力減損、未來醫療費的鑑定，原本預定由北、中、南榮總進行，以利統一標準，但因北部人數較多，時間恐排到2年後，北部再追加三總、長庚、亞東3間醫院，希望今年底前能全數完成，之後求償金額應該還會增加。