真冤！女看護被色男猥褻 妻子撞見再摑3個巴掌

2018-04-02 20:58

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市黃姓男子見菲律賓女看護工安娜（化名）獨自在客廳掃地，竟強抱安娜進入房間內親吻，安娜不斷用英文拒絕，黃男仍強行壓制地上襲胸，卻沒想到黃男老婆突然進入房內，撞見兩人衣衫不整，黃男還跨坐安娜身上，誤認安娜勾引黃男，當場怒摑安娜3個巴掌，飽受冤屈的安娜請求安置並另覓雇主，進而揭發此案，黃男全盤否認犯行，宣稱是「跟她玩」、「搔癢」，台中高分院不採信辯詞，但認為檢方具體求刑10月太重，依強制猥褻罪判處7月徒刑，可再上訴。

判決書指出，黃男於2016年10月4日見菲律賓看護工安娜獨自在客廳，一邊打掃一邊跟表姊講電話，他先強抱安娜到房間內，再壓制身體強吻，安娜先用英語說「No」，又透過電話向表姊求救，但黃男仍不罷手，還企圖用手伸入衣服內襲胸，不料，黃男的妻子返家撞見二人倒臥地上，認為兩人有染，氣得當場連續掌摑安娜3個巴掌（傷害罪部份，檢察官不起訴處分），滿腹委屈的安娜同日晚間撥打1955專線，希望能安置並另覓雇主，經專線人員轉報警方，檢方起訴黃男並求刑10月。

黃男坦承進入客廳，也不否認與安娜有肢體接觸，但他宣稱是「跟她玩」、「搔癢」，他沒有襲胸，可能是不小心碰到胸部，不過，安娜卻說，她知道黃男覬覦她，「對我有意思」，她都把房間上鎖，當天黃男卻突然打開大門進入客廳，她掙扎時，黃男的老婆突然進入房間，撞見黃男跨坐在她的身上，她雖趕快從床上坐起來，黃男老婆卻連摑她的臉頰3個巴掌，另外，安娜的表姊也作證說，聽到安娜在電話中大喊「HELP」（救命）。

台中地院不採信黃男辯詞，但認為檢方具體求刑10月太重，依強制猥褻罪判處徒刑8月，黃男上訴二審，並堅稱沒有猥褻，而是在玩鬧，台中高分院仍不採信，但也認為檢方求刑10月，或一審判處8月徒刑，都略嫌過重，撤銷原判，改判7月徒刑，可再上訴。