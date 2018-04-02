男偷馬達變賣卻慘賠1000元 原來途中發生.......

白男原要將偷來的馬達拿去變賣，但途中卻發生車禍，最後反而還慘賠1000元。（記者萬于甄翻攝）

2018-04-02 19:20

〔記者萬于甄／台南報導〕台南一名41歲白姓男子日前在永康一間雜貨店門外偷取一台機械馬達，正準備拿去變賣時，途中卻與人發生車禍，白男因偷竊在先心虛，不敢報警，私下賠了3000元和解後，變賣機械馬達卻只賣了2000元，還倒賠1000元。

台南永康警分局龍潭派出所接獲雜貨店業者報案後，調閱路口監視器發現白男行蹤，昨日埋伏將其逮獲，白男偵訊時供稱，以為馬達是沒有人要的東西，才會偷去變賣。

警方指出，白男日前騎機車行經永康工業區時，發現一間雜貨店外擺放一台機械馬達，其趁業者未注意時，將馬達偷偷放到自己機車後方的小推車上載走變賣。

孰料，白男正準備前往回收商變賣時，卻與人發生車禍意外，當下因機車上還有贓物，白男不敢報警，私下賠了3000元和解後，趕緊請回收業者載走馬達銷贓，但卻只變賣2000元，還賠了1000元。

白男偵訊時供稱，以為是沒有人的東西，才偷去變賣，換來的錢都已花光，「自己還倒貼了1000元」；回收商沈姓負責人則供稱，收取時有問是否為偷竊物，但白男供稱是自己的，不知道收取的馬達是贓物。

警方今偵訊後，依竊盜罪、贓物罪分別將白男及沈姓業者函送偵辦；警方也提醒，勿輕易收受來路不明之物，避免惹禍上身。