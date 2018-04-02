作繭自縛！退伍轉行車手涉強盜 求緩刑免坐牢夢碎

2018-04-02 19:24

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市高中肄業的杜姓男子，兵役退伍後第三天，就轉行當詐欺車手，他還想黑吃黑，還沒領到錢就被警察逮捕，台中地院認為他態度良好，第一次當車手就被抓，依加重詐欺罪輕判1年，他卻上訴希望能給他緩刑，讓他不用坐牢，台中高分院卻認為，杜男另涉加重強盜未遂罪，這是本刑7年以上徒刑之罪，縱使這宗詐欺車手案給他緩刑，強盜未遂案件判刑後，還是要撤銷緩刑入獄服刑，因此，不宜宣告緩刑，杜男堪稱是自作孽。

判決書指出，21歲杜男去年6月7日退伍第三天，加入詐欺集團當車手，當天下午4時許，拿著提款卡到中市北屯區中清路上某銀行提款機提款，尚未領到錢，就被五分局水湳派出所員警當場逮捕，他被捕之後告訴警察，他缺錢孔急，打算領到錢之後，不交給上手，黑吃黑獨吞這筆錢，警方認為他異想天開，檢方則依加重詐欺罪起訴。

台中地院審理時，認為他坦承犯行，犯後態度良好，且尚未領到錢就被抓，加重詐欺罪可判處1年以上、7年以下徒刑，一審僅輕判他1年的最低刑度，但他仍認為太重，上訴二審並聲明減輕量刑，或給他緩刑，讓他可不用入獄。

不料，台中高分院調查他的素行，卻發現他在這起車手案件之外，還另涉一起加重強盜未遂罪，以及另一起性質相同的加重詐欺案，都已經被起訴，其中，加重強盜罪還是7年以上徒刑的重罪，這兩起刑案由台中地院審理中。

二審認為，1年已是加重詐欺罪的最輕刑度，不能再減輕，至於緩刑部份，如果二審宣告緩刑，未來他涉入的兩起刑案判決確定，還是要撤銷緩刑，他還是得入獄執行，因此，不宜宣告緩刑，維持原審的1年徒刑，他在判刑確定後得入獄執行，全案可再上訴。