1張千元真鈔換6張偽鈔 高中生到福利社「洗錢」被逮

台中市兩所私立高中的兩名高三生，去年11月以一張千元真鈔換得6張千元偽鈔，再持偽鈔至學校福利社消費被逮。示意圖，與新聞無關。（資料照）

2018-04-02 17:04

〔即時新聞／綜合報導〕台中市2所私立高中的2名高三生，去年11月以1張千元真鈔換得6張千元偽鈔，再持偽鈔至學校福利社消費，遭霧峰警分局查獲，並依刑法《行使偽造貨幣》罪嫌送辦，恐將面臨3年以上、10年以下的刑責。

據《蘋果日報》報導，去年11月時，這2名高三生皆在網路直播公司打工，進一步接觸到偽鈔集團，便心生貪念，以1張千元真鈔，向該集團換得6張千元偽鈔，再持偽鈔至學校福利社消費。其中一名學生首次在福利社買飲料時，未被發現使用偽鈔，不過銷售人員事後已察覺「收到偽鈔」便提高警覺，學生第2次故技重施時當場被逮。

霧峰警分局偵查隊特別成立專案小組調查，並追查偽鈔源頭，查獲以阮姓女子為首的偽鈔集團，該集團在今年2月，被雲林警方查獲新台幣千元假鈔260萬元，目前已知有35萬元流入市面。警方表示，2名學生已犯法，依《行使偽造貨幣》，恐會面臨3年以上、10年以下刑責。

對此校方則回應，涉案學生平時在校表現良好，只因貪念而犯下大錯，將會加強輔導，盼能盡快協助學生回歸校園，目前司法程序仍在進行中。