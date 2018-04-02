八仙塵爆案開庭！ 7家屬共求償4億元撫慰金

消基會律師團在士林地院開庭，就7名死者家屬求償部分，每位死者家屬求償5千萬元撫慰金。（資料照）

2018-04-02 16:05

〔即時新聞／綜合報導〕八仙樂園塵爆案導致499人死傷意外，消基會律師團協助家屬向八仙樂園以及主辦人呂中吉求償，每人5千萬元的撫慰金。

據《TVBS》報導，今（2）日上午消基會律師團在士林地院開庭，先就7名死者家屬求償部分，除了醫藥喪葬費外，每位死者家屬求償5千萬元撫慰金。

而其中陳孟宏的母親，其丈夫和兒子先後過世，因此求償1億元，全案這個月16日將再度開庭。