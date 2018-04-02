向越女討債1千險被告強姦 他控誣告敗訴

2018-04-02 16:23

〔記者黃建華／高雄報導〕鳳山一名鄭姓男子前往越南籍的何姓女子住處催討1千元欠款，反遭何女熊抱高呼:「強姦」，嚇得鄭男誤以為遭「仙人跳」掙脫逃出，事後怒告何女涉嫌誣告，高雄地院審理時，發現110報案錄音何女雖講「有人要強姦我」但沒講是誰，且警方到場後未再提及此事，僅說是債務糾紛，暫不提告，合議庭採信她並無誣告鄭男犯意，判她無罪。可上訴。

判決指出，越南籍的何女在審理時不否認鄭男前往向她討債時，曾經撥打「110 」報案電話向員警報警，但堅決否認有何誣告犯行。

她辯稱，鄭男沒有強姦她，但當時鄭男一個人跑到她家，沒有禮貌就進門，她開了門鄭男就打她，她身為女生會害怕，誤會鄭男要強姦她，她是跟警察說：「我老公不在家，他一個男人跑到我家，難道是想強姦我嗎？」並無誣告鄭男之意思等語。

合議庭調閱警方報案紀錄，發現何女報案時雖有提及「有人要強姦我」，但何女只提及「有人」，並未指名道姓是鄭男，且在警察到場後，只表示因債務糾紛與人發生拉扯，後續並未再提及有人要強姦她一事，並表示「暫不提告」，顯示她並無誣告鄭男犯意。

合議庭審酌何女為越南籍、只有小學學歷，雖嫁來台灣，但表達能力恐有辭不達意，因此判她無罪。全案可上訴。