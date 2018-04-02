line對話露餡…犬舍商被控詐欺 獲判無罪

2018-04-02 15:38

〔記者黃建華／高雄報導〕鳳山區一家公司向經營犬舍的林姓商人，花15萬8千元購買4隻母的英國鬥牛犬，指收據載明「3隻帶胎、1隻沒有」，未料，最後只有1隻「叮噹」有生出小狗，買主為此控告林姓犬舍商涉嫌詐欺，但高雄地院一審，林男否認有保證帶胎，其中，買主還曾以line要求林男幫其中1隻收據載有「帶胎」的小黃找種公，違反常理，合議庭判林姓犬舍商人無罪。可上訴。

檢方起訴指出，經營犬舍的林姓被告於2016年2月4日12時許，至鳳山區劉姓商人的公司兜售寵物犬，涉嫌佯稱：4隻英國鬥牛犬母犬，其中3隻帶胎，1隻未帶胎，帶胎每隻新臺幣4萬6000元，未帶胎1隻2萬元，林姓被告為取信劉男，於同年3月8日，在劉男公司所製作收據上簽名確認，使劉男不疑有他，交付現金15萬8000元，飼養後僅1隻母犬產下幼犬，始知受騙，認被告林男涉犯刑法詐欺取財罪嫌。

高雄地院審理時，林姓犬舍商人否認保證其中3隻英國鬥牛犬有帶胎，他說賣的4隻狗，只有1隻帶胎，如果帶胎，1隻要賣7萬，沒有帶胎1隻賣3萬。

被法官問及為何收據註明3隻帶胎？林姓犬舍商說，我不知道，收據是買方製作的，他說要報公司等語。

林男並提示劉男曾以line訊問他英國鬥牛犬發情與交配的適合時間，並要他幫其中1隻註記有帶胎的「小黃」找好一點的種公交配，合議庭認為「小黃」如果有帶胎，劉男為何還要林男幫忙找種公，有違常理。合議庭最後判林姓犬舍商人無罪。全案可上訴。