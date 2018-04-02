清潔隊員逼吃雞 男童聽到少女祈禱崩潰吐舌頭...

花蓮地區有名4歲男童聽到垃圾車音樂，就出現害怕神情甚至躲起來，還出現模仿R片吐舌頭的動作。示意圖，與新聞無關。（資料照）

2018-04-02 15:11

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮地區有名4歲男童聽到垃圾車音樂，就出現害怕神情甚至躲起來，還出現模仿R片吐舌頭的動作，被男童的姨丈發現行徑怪異，追問下才發現男童曾遭長輩擔任清潔隊員的友人性侵，家屬憤而提告。花蓮高分院法官根據社工及男童心理治療出現的症狀，認為清潔隊員有性侵逼男童口交情事，判他有期徒刑4年10個月。

檢警調查，張姓清潔隊員領有中度智障手冊，在花蓮地區清潔隊任職，7年前收留照顧女性友人年僅4歲的兒子，但張男卻因男童年幼對於男女性事尚懵懂無知，並無同意或拒絕為性交行為之意思能力，竟基於強制性交之犯意，在101年7月13日晚間，藉男童在張男住處機會，以強壓男童頭部的強暴方法，迫使男童為其口交得逞。因男童母親的姊夫發現男童舉止怪異，會出現模仿成人片R片吐舌頭及做愛肢體等動作，追問才獲悉男童遭性侵始末，男童母親跟同居男友事後報警處理，始循線查悉上情。

花蓮地方法院103年5月根據檢警蒐證及男童口述等情境證據，認張男涉案情節重大，但張男否認犯案，仍依涉妨害性自主罪判他有期徒刑4年10個月。張男不服提上訴，105年5月案經花蓮高分院審理案情大逆轉，承審法官認無法證明張男有性侵男童事證改判無罪，花蓮分高檢察官不服提起上訴，案經最高法院審理106年5月撤銷判決發回更審。

花蓮高分院法官更審後，認為性侵案具隱密性、蒐證不易，男童出現注意力不足過動症狀等創傷，又男童在首次偵訊時就說「乾爹要他吃雞雞」，他拒絕還會「用手打他」等情事，輔以社工及心理師對男童的輔導紀錄，儘管張男否認，還稱是男童母親跟男友缺錢跟他要錢，但法官不採信仍改判張男有罪。