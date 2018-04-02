「兒子在我們手上！」 婦人接電話嚇哭險失財

2018-04-02 15:30

〔記者許國楨／台中報導〕曾姓婦人接到「兒子在我們手上」的假綁架真詐財電話，對方要求購買遊戲點數並匯款113萬元否則對其兒子不利，曾婦擔心兒子安危邊啜泣邊騎車衝到超商購買點數時，被店員發現有異報警求援，員警告知這是詐團技倆未果，最後索性先護送她回家再撥打曾婦兒子電話，確認平安後她才破涕為笑，但對詐團利用親情行騙的手法直痛罵真是夭壽。

台中市第五分局北屯派出所前天下午接獲太原路上一家超商報案，表示店內一名婦人神色慌張一直接電話，且要購買大量遊戲點數，疑遭詐騙，巡佐吳玉龍與警員孫鎮中趕往時，店員告訴員警，63歲曾婦剛剛購買了2萬元的點數尚未結帳，還要再購買8萬元遊戲點數。

員警直覺有異，詢問曾婦，她一開始吞吞吐吐不願透露實情，表示購買遊戲點數是要打麻將的，後又改口稱是要買給老公的，在員警不斷安撫下終於卸下心防，邊說邊因情緒十分激動啜泣表示，稍早在家中接到電話，對方說兒子和朋友侵占他們的毒品，現在人在他們手上，要求她購買點數並匯款113萬元，如果不從就要對兒子不利。

她因擔心兒子安危才會騎車衝到超商買點數準備匯給對方，員警告知這是典型的詐騙電話，曾婦剛開始不願相信，直到員警輪番上陣苦口婆心規勸安撫，並立即撥打其兒子電話確認安全後，曾婦這才破涕為笑相信是詐騙，頻頻向員警道謝保住血汗錢。

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