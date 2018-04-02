男童王昊遭餵毒虐死案 高檢署聲請再審被駁回

2018-04-02 14:45

〔記者楊國文／台北報導〕2歲男童王昊，6年前被母親的男友劉金龍等4人餵毒凌虐致死，其中劉金龍被依傷害致死罪重判30年確定。高檢署以台大法醫研究所李俊億教授報告，主張劉男有拖延將王昊送醫有殺人故意，以「新事實」為由，向高等法院聲請再審，但高院認為這不是新證據，今駁回再審聲請。全案可抗告。

對此，王昊的姑姑王薇君下午得知再審聲請被駁回後，相當震驚，她難過地一度說不出話，她說「不是新證據？」「王昊的遺體已火化了，叫我哪裡找新證據？」希望檢方可以提抗告救濟。