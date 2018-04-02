缺錢花竟持刀搶加油站 惡男判關8年

周男持刀強搶５萬元（記者吳昇儒翻攝）

2018-04-02 14:35

〔記者吳昇儒／基隆報導〕37歲男子周志遠因缺錢花用，去年11月26日清晨手持尖刀跑到基隆市東明路上一家加油站搶劫，得手5萬元後，跑去吃飯飲酒。警方調閱監視器認出周男身分，策動他投案，並派員埋伏在周家附近，24小時內將周男逮捕到案。基隆地方法院認為，周男已觸犯強盜罪，而且是累犯，判處周男有期徒刑8年。

檢警調查，周男有傷害、家暴等多項前科，是轄區內的治安人口，因為喜愛喝酒，但身上卻沒有現金，心生歹念，跑到住處附近的加油站，伺機下手；案發當時碰巧加油島上只剩一名員工，他便拿出尖刀搶走收銀台內5萬元，得手之後，立刻跑到基隆市區的卡拉OK店消費，喝到27日清晨才回家。

警方案發後成立專案小組，認出周男身分後，即刻請家屬、親友與聯繫，但是周男都沒有回應，只跟家人說在外面喝酒、唱歌。

警方認為，酒後的周男應該會返家休息，便派遣當地派出所警員，徹夜埋伏守候，果然在凌晨3點多發現周男的身影，見他準備走進屋內時，一擁而上，將他逮捕歸案，並在他身上起出未花完的2萬7千多元贓款、犯案用的尖刀等證物。

周男向檢警承認犯行，也表示得手的5萬元現金，都花在唱歌、喝酒上面，被查扣的現金就是剩下來的。

基隆地方法院審理後認為，周男有多項前科，服牢役後仍不知悔改，這次已經是累犯，重判他有期徒刑8年，並沒收不法所得，如無法沒收，將追徵其價額。