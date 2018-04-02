男闖台中港跳上貨輪 凸顯警力不足窘境

男子暗夜闖入台中港西碼頭管制站，登上貨輪。（記者張軒哲攝）

2018-04-02 14:22

〔記者張軒哲／台中報導〕一名患有思覺失調症的陳姓男子，上月30日凌晨騎機車成功闖入台中港管制區，從西碼頭區跳上正準備開航離泊的南韓籍韓亞號液化輪，被船上人員及時發現，貨輪旋即回靠碼頭，並緊急通報警方及海巡將陳男押解下船，但已延誤1小時30分航程，此案也凸顯台中港警力不足問題。台中港務分公司今日指出，台中港開港首次有人闖過管制站成功登船案例，所幸並未橫生更多枝節。

台中港腹地廣闊，7個管制站把關進入碼頭管制區域人車，人車皆要有通行證才能進出，近年證件由台中港務分公司核准，港警負責查驗事宜，戒備森嚴。

台中港警總隊指出，通行證分為人證跟車證，分為長期、臨時與定期證，提供港區從業人員包括貨車司機、碼頭工人、港區公司人員進出使用，臨時證效期通常是1週，最多只核發1個月，人證跟車證最多使用5年。

人車進出時皆要出示證件，有時離港時會盤查車輛，並不定期配合走私違禁品查驗，會要求離港車輛開車廂檢查。台中港僅南突堤管制站可以辦臨時通行證，其他管制站臨時通行證要於總隊辦理。

台中港是全國第二大港，腹地面積是基隆港的8倍，高雄港的1.8倍，警力卻不到兩港，人力窘困。台中港務分公司港務處長熊士新指出，到台中港任職20多年，首次遇到有人闖過管制站成功登船案例。