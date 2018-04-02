三重氣爆罹難者獲市府1萬慰問金 65戶登記屋損

新北市副市長李四川今天致贈一萬元慰問金給氣爆死者家屬，後續還有20萬元急難救助金。（新北市政府社會局提供）

2018-04-02 13:19

〔記者陳心瑜／新北報導〕新北市三重區大同北路舊公寓今天凌晨4時許發生氣爆案，釀2死5傷，周邊多棟房屋受到波及，新北市長朱立倫、副市長李四川以及社會局副局長呂春萍先後前往探視，並致贈1萬元慰問金給其中一名罹難者的家屬，後續會再給予20萬元救助金，至於另一名罹難者疑為肇事者，正由檢警調查，暫未致贈慰問金。

至於另外5位輕傷者就醫治療後，都已陸續返家。

三重區長劉來通表示，目前有14位民眾因房屋遭氣爆波及無法居住，公所目前在大同公園市民活動中心開設臨時收容所，並協助安置到旅館。

劉來通說，依據災害救助金核發要點，受波及的住戶凡房屋受損達三分之一以上，非經整修無法居住者，給予家戶內人口每人2萬元，以5口為限，最高補助10萬元。

劉來通表示，至於未符合條件的民眾，經與社會局協商，將以「社會救濟會報」捐款者指定給予三重區民使用的善款挹注，依實際受損情形，如天花板掉落、水管破裂、磁磚脫落、電器、家具、門窗等受損，今天下午由里幹事會同里長現場勘驗後，給予實質補助，目前共65戶完成屋損登記。