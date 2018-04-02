傳訊恐嚇7女「不想被強姦就拍裸照來」 少男稱好奇開玩笑

未成年少男臉書私訊恐嚇「不想被強姦就拍裸照來」。（資料照）

2018-04-02 13:12

〔記者劉曉欣／彰化報導〕一切都是因為好奇，才想要開玩笑？彰化縣日前有女學生收到陌生人以臉書發送恐嚇私訊，強調「不想被強姦就拍裸照來」；警方循線追查到在學的張姓少男，張姓少男自稱是「好奇開玩笑」，但警方發現少男用假身分向7位少女發送恐嚇私訊，將持續清查還有無其它受害者！

鹿港警分局秀安派出所所長何岱榕表示，未成年的張姓少男，目前仍在學，他自稱會透過假身分在臉書送出恐嚇私訊，只是因為好奇，想要開開玩笑，所私訊的對象，也是亂中打鳥所選的，並不知道事情會鬧大，還引起警方上門，也違反了恐嚇罪。

警方強調，張姓少男以臉書帳號「蔣○○」跟多位女子在網路聊天以外，同時還對7位少女發送恐嚇私訊留言，除了是假身分以外，是否有冒用身分之嫌，仍要進一步釐清。

警方指出，目前只有1人收到私訊後就直接報案，並未向恐嚇私訊低頭妥協，將持續清查是否還有其他人受害，已查扣張姓少男的犯罪工具手機及電腦主機各1台，擴大偵辦中，同時提醒民眾不要輕信對方提供的身分資料，因為網路具有高度匿名性，假身分、假帳號難以分辨，提高警覺，以免受騙上當。