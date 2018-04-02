台南金府城KTV老出包 警四分局每晚站崗並開罰

警方對南市安平區金府城KTV加強臨檢盤查。（記者王俊忠翻攝）

2018-04-02 13:04

〔記者王俊忠／台南報導〕3月25日清晨發生少女跳樓重傷案的台南市安平區台南大舞廳內金府城KTV，31日清晨又發生酒客為女公關爭風吃醋打群架。市警四分局重批業者未盡協助社會治安工作，已依社維法開出罰單、同時逐日深夜派員警到店方站崗、盤查守望，約制酒客滋事事件發生。

3月31日清晨6時許，金府城KTV內走廊發生打群架案，警四分局獲報派快打警力到場，發現陳姓、王姓、施姓3名酒客遭毆打受傷，由救護車將3人送醫，均無生命危險。警方了解此打架案是陳男等3人要求坐檯女子不得轉檯，在包廂外發現該女與施姓男子攀談，陳嫌3人與施男爭執進而毆打，施男不甘被打、聯絡王姓、陳姓與薛姓等3友人前來助陣，並毆打陳等3人成傷，警方已依刑法傷害罪及社會秩序維護法通知當事人到案說明。

對於金府城KTV長期治安事件頻傳，警方統計106年度110及刑案紀錄系統，在其店內及周遭共發生治安事件23件，其中打架案7件、詐欺案1件及竊盜案1件。另於107年1月21日發生包廂客人集體施用毒品、2月23日走道上酒客打架案、2月28日地下室少年打架案、3月25日少女跳樓案，成為南市易生犯罪處所。

四分局長蔡進閱批判店家長期未負起社會責任，放任客人在內滋事，決定對金府城KTV有所動作，要求店家徹底改善，如發生衝突，工作人員應即時介入，無法控制時即通報警察機關、提高基本消費、提早結束營業（至凌晨2時結束）等措施，但店家均無任何改善，警方從3月21日起每晚10點到隔天凌晨4點在該店執行守望、盤查勤務，並列入每月擴大臨檢重點場所。

四分局強調，今天已對該店地下室少年打架事件，依社維法違法深夜容留少年對店家開出1萬5千元最高罰單，對業者監督行動會持續下去。