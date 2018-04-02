荒謬！暴力討債還逼唱歌 唱不對就「吸蛋蛋」

最前方為主嫌蔡介貽。（記者徐聖倫攝）

2018-04-02 12:38

〔記者徐聖倫／新北報導〕22歲男子蔡介貽前科累累、是天道盟同心會新店分會長，制定「討債三部曲 －押人、凌虐、唱歌」令旗下小弟遵守，尤其是要錄下被害人唱歌荒謬至極，唱不對就要被吸塵器吸「蛋蛋」，這些影片留下供自己人娛樂甚至PO臉書，心態極度怪異。警方循線於1日逮回蔡嫌等共8人，起出毒品、武器等贓證物，訊後依組織、槍砲、毒品等罪嫌移送法辦。

警方循線查出蔡嫌打著天道盟同心會新店分會旗幟活動頻，四處進行暴力討債，亦有不少受害人向警方報案，警方積極蒐證3個月，1日由檢察官李彥霖指揮拂曉出擊，兵分9路前往新北市新店、北市中山、文山、松山各區逮人，順利帶回蔡嫌與幫眾共8人，查扣K他命26公克、各式刀械、棍棒、道具槍等多項證物。

蔡嫌承認犯案，他表示，討債三部曲就是他所制定，第一部將被害人強押上車，載往山區或堂口聚點，第二部糾集眾小弟到場輪番以電擊棒、開山刀、棍棒凌虐被害人，第三部，也是最荒謬的一部，威逼、毆打被害人，甚至攻擊下體，令高歌數小時「兩隻老虎」、「魯冰花」等歌取，並錄製影片寄送被害人，除造成被害人身心俱損，能盡速處理債務外，該段影片亦供小弟們日後自娛。

有被害人被載往山區後，蔡嫌命小弟將其雙手固定於巨石上，控制其雙腳，使其無法反抗，再持甩棍猛敲手腳趾頭近半小時，致其重傷後丟棄山區，被害人雖經送醫急救，仍無法救回手腳趾頭，經診斷有終生殘廢之虞，其手段兇殘至極。蔡嫌則表示，因為從小被欺負，長大不想再這麼過，所以立志進黑幫、當老大。