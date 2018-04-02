藍白拖太顯眼 昔日鎖匠淪竊盜犯被逮

陳嫌犯案時皆穿著藍白拖，成為警方破案關鍵。（記者歐素美翻攝）

2018-04-02 12:37

〔記者歐素美／台中報導〕陳姓男子曾經營鎖匙店，靠著嫻熟的開鎖技能，偷遍大台中，農曆過年期間，在東勢區竊取約1萬元彩劵、並偷取飲料店零錢箱及民眾的安全帽等，因作案時皆穿著「藍白拖」太顯眼，東勢分局透過監視器畫面比對鎖定，但大甲分局捷足先登將陳嫌逮捕到案，東勢分局最近借提偵訊發現，陳嫌涉及的案件至少10多件。

東勢分局東勢派出所在今年2月中旬接獲東勢區某彩券行業者報案，指稱1名男子假藉要購買彩劵，在挑選彩劵時卻故意繞到被害人身後挑選，旋即將彩劵返還後離去，被害人查覺有異，事後清查竟發現彩券在瞬間短少約1萬元，趕緊向警方報案，員警透過錄影監視系統發現竊嫌犯案時騎乘的機車是贓車。

隨後，東勢派出所又陸續接獲民眾報案，指稱飲料店內的愛心零錢箱遭竊；還有放在機車上的安全帽被竊等。警方透過店家等提供的監視器畫面，發現竊嫌作案時皆穿著藍白拖，鎖定有竊盜前科的陳男（39歲）涉有重嫌，但陳嫌因在大甲分局轄區竊取2輛車子，被大甲分局移送羈押中，東勢分局前天借提偵訊，清查出陳嫌在東勢、苗栗三義及卓蘭、新竹等犯下的案子共8件，另在大甲分局、一分局及三分局轄區也都犯下偷竊等罪嫌，犯案至少10餘起。

警方表示，陳嫌原住苗栗，少年時曾學習開鎖技能，並經營鎖匙店，因經營不善鋌而走險，利用開鎖的技能在大台中地區行竊，犯案手法多為先竊取汽、機車作為代步工具，再偷取其他現金或物品等。