黃金時間還原刪除資料 桃檢「數位採證中心」揭牌

桃檢「數位採證中心」啟動，由法務部常務次長張斗輝（左2）、高檢署檢察長王添盛（右2）、桃園地檢署檢察長彭坤業（左1）、新竹地檢署檢察長姜貴昌共同揭牌。（記者鄭淑婷攝）

2018-04-02 12:07

［記者鄭淑婷／桃園報導］高檢署耗資千萬在六都台北、新北、桃園、台中、台南、高雄以及彰化、花蓮地檢署設置「數位採證中心」，並就近協助鄰近地檢署，桃園地檢署「數位採證中心」今天由法務部常務次長張斗輝、高檢署檢察長王添盛、桃園地檢署檢察長彭坤業、新竹地檢署檢察長姜貴昌揭牌後，8個數位採證中心已全數啟動。

王添盛表示，過去檢方辦案查扣手機等設備，都得送到刑事局或是轄區市調處（縣調站），試圖將被刪除的資料還原，因案件多、經常一等就是個把月，檢方設置數位採證中心後，可在第一時間還原刪除資料，掌握辦案的黃金時間，例如，追查毒品案件可迅速掌握上、下游資料「斷源溯根」。

以桃檢「數位採證中心」為例，建置有高階電腦、進階電腦、網路存儲、防火牆等設備以及數位鑑識、分析軟體，檢方表示，依據現行軟體的效能，幾乎「所有手機」都能還原，像是手機內曾刪除的Line等通訊軟體對話、照片、音檔、通訊錄等，也能分析手機使用者曾去過的地方、擷取雲端資料等，採證較複雜的約一週能完成；至於刪除資料還原的程度，只能說「凡走過必留下痕跡」。

依據司法體系的證據採納規定，負責還原數位資料者須具備專業證照，所取得的資料才有證據力，王添盛表示，目前全台共有23位檢察官、檢察事務官已完成「CHFI資安鑑識調查專家認證課程」、取得專業證照，人數持續增加中；桃檢檢察官彭坤業則表示，桃檢「數位採證中心」編制5人，分別為主任檢察官康惠龍、2位檢察官黃榮德及陳品潔、檢察事務官組長張妙如、檢察事務官林泓旭，由已取得專業證照的林泓旭負責操作鑑識設備。

檢察官黃榮德表示，桃檢「數位採證中心」也支援新竹地檢署數位採證工作，由於科技一直在進步，採證中心也會不斷面臨挑戰，除了相關軟硬體必須持續提升，在數位採證大量被採用之後，證據能力接著也會引發討論。