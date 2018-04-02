新北地院院長交接 林輝煌正式上任

新北地院舉辦院長交接典禮，由高院院長李彥文（圖中）主持，代理院長黎文德（圖左）將印信交給新任院長林輝煌（圖右）。（記者王定傳攝）

2018-04-02 11:42

〔記者王定傳／新北報導〕新北地院今舉行院長交接典禮，雲林地院法官林輝煌從代理院長黎文德手中，接下「印信」，正式上任新北地院院長，林輝煌表示，將本於擔任法官的初衷，盡全力捍衛審判獨立，與全體同仁努力，加強社會溝通，化解誤解！

新北地院原院長葉麗霞接任司法院副秘書長後，原院長職缺由新北地院庭長黎文德代理，本月中，經司法院人事審議委員會通過人事調動案，雲林地院法官林輝煌，接任新北地院院長。

新北地院今舉辦交接典禮，司法院秘書長呂太郎、副祕書長葉麗霞、台北地院院長黃國忠、新北地檢署檢察長朱兆民、新北市警局局長胡木源等人均到場到場觀禮，由高等法院院長李彥文主持交接儀式。

新任院長林輝煌表示，期許自己，能本於擔任法官的初衷，盡全力捍衛審判獨立，與全體同仁努力，加強社會溝通，化解誤解；基於多年工作經驗，深切體認到法院每位同仁都很重要，一定誠心為同仁解決困難，期望同仁心無罣礙，善待每位和法院接觸的民眾，讓民眾感受到法院是國民的法院。

林輝煌還說，在司法院積極密集推動各項改革的時期，與全體同仁密切合作，誠懇堅毅推動各項改革工作。