卡管案也要參一腳？ 鍾小平告發教育部長瀆職

2018-04-02 11:39

〔記者錢利忠／台北報導〕台大校長當選人管中閔為求上任，指控「教育部推諉懈怠，違法而不作為，不依法核示新校長聘任案」，反遭台大教授酸說是「愚人節笑話」；如今，動輒針對熱門時事而提出告發的台北市議員鍾小平，也正式加入戰局，今早鍾以台大校友身分到台北地檢署按鈴，控告教育部長潘文忠瀆職。

鍾小平表示，他是台大政治系校友，近來管中閔嗆聲說教育部違法， 他認為台大人要有動作，違法就要來提告，根據大學法規定，3月18日就是管中閔須就任的最後一天，現在已經4月初了，這就是違法瀆職罪。

鍾小平說，這個國家為了拔管，發動教育部行政權、發動地檢署傳訊的司法權、發動監察委員彈劾的調查權，國家機器全部出動，莫此為甚，這個國家跟明朝的東廠又有何異？

鍾小平指出，為了台大校園一日不可無主，為了法律的尊嚴，基於台大人的義務，應該跳出來為台大做一些事情，台大人忍無可忍，當然要來告。

針對管中閔案的爭議，律師黃帝穎曾指出，管中閔目前狀態是違法被選任的校長，依據大法官釋字第380號，當大學自治牴觸法律要求，教育部有權進行適法性監督，可要求台大校務會議、遴委會補正程序到合法為止，或命令台大重啟遴選；至於管中閔，則可提訴願、行政訴訟等救濟。

管中閔在此次爭議中，先神隱兩個月，上月22日首度聲明逼教育部表態，昨日愚人節又再在臉書發聲明嗆教育部，批官方違反法定期限、行政懈怠，直批教部違法不作為，將使台大校務決策、年度財務窒礙難行；他更威脅，教部與相關人員應承擔法律責任。

教育部則回應管中閔，指台大校長遴選管案，內部開過多次會議，主因遴選過程及管的資格問題爭議多，批官方懈怠並不公平，教育部就是深知法律責任，執法者更不能踩紅線，該做的監督必須盡責，不必要管用聲明方式提醒。