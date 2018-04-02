討債遷怒對方女友砸電視 錢沒要到反吃官司

2018-04-02 11:28

〔記者黃建華／高雄報導〕38歲的楊姓男子為了向傅姓男子催討債務，一時衝動，去年10月30日凌晨竟侵入傅男的吳姓女友住處，持汽車大鎖砸壞吳女的電視洩憤，吳女事後提告，高雄地檢署偵結，將楊男依侵入住居、毀損等罪嫌起訴。

檢方起訴指出，楊姓男子不滿傅姓男子欠他錢，催討又未果，去年10月30日凌晨0時前往傅男的吳姓女友大寮區的住處，趁吳女搬動物品開門時，未經同意進入，並持汽車大鎖砸壞吳女的電視液晶螢幕。

案經吳女向林園警分局提告，結果，楊男催討債務不成，還反被檢方依非法侵入住居、毀損等罪起訴。