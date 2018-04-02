裝小米機看毛小孩狀況 捕捉到這一幕嚇呆了

小偷潛入行竊被監視器全都錄。（翻攝爆料公社）

2018-04-02 11:26

〔記者許國楨／台中報導〕台中市一名女碩士生與男友在逢甲大學附近租房子，上月底起床後發現放在客廳的筆電硬碟不翼而飛，她調出原本是要監看小狗動態的監視器，竟意外拍到當天中午小偷侵門踏戶潛入行竊的畫面，嚇得她趕緊向警方報案，警方今天表示，經過濾路口相關監視器，初步並未發現與小偷裝扮相符的可疑人士，不排除小偷變裝逃逸，正擴大調閱監視器範圍追緝中。

賴姓女碩士生昨天在臉書爆料公社PO文說，和男友與男友一名男性友人在逢甲大學附近的西安街租了一戶三房兩廳的家庭式公寓，前天白天與男友都在房內開冷氣睡覺，完全不知房外情形，一直睡到晚上9點多起床，才發現放在客廳桌上的筆電袋及一個隨身硬碟不翼而飛，原以為是男友友人借去，但經詢問才知道他沒有拿。

後來調出原本裝來觀察飼養小狗動態的小米機監視器，竟意外捕捉到小偷在上午11時43分潛入屋內行竊的畫面，也就是說，她與男友當時都在房內睡覺，完全不知房外情形，賴女說，雖然只是隨身硬碟被偷，但硬碟可說是一生的心血，從國中到現在研究生的所有報告都在裡面，實在不懂小偷拿硬碟要幹嘛。

但回想起來真的挺可怕，對方似乎很熟悉他們的作習，不知是否被他跟蹤過，還好當時男友也在家，不然實在不知道還會發生什麼事；受理報案的台中市第六分局則表示，依監視器畫面來看，小偷戴黑色棒球帽，淺色口罩，身穿黑色外套及黑色長褲還戴黑色手套，且現場門窗沒有破跡象，但經查訪小偷並非該大樓住戶，正擴大調閱路口監視器範圍追緝中。