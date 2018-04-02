衛局同仁堅送指定醫院 消防隊員質疑被投訴

基隆市衛生局隔壁就是衛福部基隆醫院，之間只隔了一步之遙，消防隊員提出質疑，卻遭人投訴。（記者吳昇儒攝）

2018-04-02 10:42

〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆市衛生局上個月22日上午一名施姓女員工癲癇發作，請消防局協助送醫，李姓隊員評估後認為應送到隔壁的基隆醫院搶救，但施女同事則希望將她送到基隆長庚。李員提出「你們都推廣分級醫療，為何還堅持要送長庚？」疑因此引起現場人員不滿，雖隊員最後仍將患者送往指定醫院救治，卻遭人投訴，引起基層反彈。

基隆市消防局李姓隊員案發時趕抵基隆市衛生局4樓，協助癲癇發作的施女就醫，檢查發現她對痛無反應，雖眼睛有睜開卻無意識，初步評估生命徵象指數為9情況緊急，建議須緊急送到隔壁的衛生福利部基隆醫院救治。

施女同事則向李員表示，她的病歷都在基隆長庚，希望能改送該院救治，且患者已無抽搐現象，應無需緊急送往鄰近醫院。李員則要求，若真的要送長庚醫院，需有同仁陪同，但當下卻無人願意出面。

李姓隊員因此提出質疑，平時衛生局都建議民眾分級醫療，為何遇到局內同仁就不相同？沒人陪同萬一送醫途中出事，誰負責？最後才在一名同仁陪同下，將施女送到長庚醫院。

未料，消防局下午就接到投訴李姓隊員的電話，對方指稱李員救護時「態度不佳」，希望消防局對該員進行檢討。

朱姓督察科長調查後，認為同仁處理並無不當，但「分級」這句話可能讓聽的人不悅，但提出質疑並非無理，絕不會給予李員懲處、苛責。

聽到同仁被投訴，基層消防隊員指出救援地點在衛生局4樓，除了衛生局同仁外，還有誰會打電話投訴？投訴者根本是：「見笑轉生氣（台語）」因被質疑，拉不下臉，才用這種方式欺負同仁。

基隆市衛生局保健科楊姓科長表示，不清楚該名隊員為何被投訴，因當時局內無合適搬運擔架，只好請消防同仁幫忙，案發時有同步請醫師上樓協助，醫師評估後認為患者生命徵象約為8分，但暫無緊急送醫必要，主要是患者病歷都在基隆長庚醫院，才建議隊員將人送往該院，利於治療；送醫時陪同的同仁也接到家屬電話，同樣是希望能送到長庚救治。雖然雙方看法不同，對該隊員判斷也表示尊重，但同為市府同仁，服務時講話的語氣應該好一點。