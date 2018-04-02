南投燈會亮點情人橋 議員爆：引道鋼橋變竹橋 廠商跳票未驗收

南投「浪漫情人橋」主體工程在南投燈會期間啟用，成為燈會一大亮點。（資料照）

2018-04-02 10:40

〔記者謝介裕／南投報導〕南投市「浪漫情人橋」新建工程，傳出來自苗栗縣得標廠商發生跳票3億元的財務危機，遭苗栗縣政府處於停權3個月的處分，導致該橋樑工程迄今仍停工中，今日南投縣府工務處長陳錫梧證實確有此事，也決定依營造業法規定，更換廠商及契約，以利該橋樑工程早日完工。

「浪漫情人橋」跨越貓羅溪，聯繫位於會展中心的南投燈會的會場與南投沙雕文化園區，讓民眾免於交通危險、徒步往來兩地，的確是今年燈會的一大亮點。

不過，南投縣議員陳翰立表示，「浪漫情人橋」缺失也不少，如主體工程未驗收就開通，又以「竹」材暫替「鋼」材的臨時引道，也一度受損傾斜危及民眾進出的安全，如今承包商又傳跳票遭停權事件，該橋樑新建工程是否會遭拖累，導致完工之日遙遙無期?更不容縣府等閒視之。

縣府工務處長陳錫梧指出，「浪漫情人橋」橋長約360公尺，橋寬從2至4公尺不等，總工程費5000多萬元，因配合春節燈會活動，今年一月底承包商在主體工程完工後，經與該處商議後暫時停工，以免施工因素影響民眾欣賞花燈的心情與進出的安全。

陳錫梧進一步表示，由於該工程採「進度付款」模式，即施工到哪裡才付款到哪裡，因此得標商只領到該橋樑已完工的主體工程款3000多萬元，至於未施工的橋樑兩側引道工程經費1000多萬元，縣府尚未支付，強調，並未受騙上當淪為「冤大頭」。