閃地磅站拖板車遭大貨車追撞 自小客1死2傷

銀色自小客被後方白色大貨車追撞，造成車上3人1死1重傷1輕傷。（記者陳冠備翻攝）

2018-04-02 10:15

〔記者陳冠備／彰化報導〕國道一號北上路段北斗路段地磅站附近，昨晚10點38分發生一起5車連環撞事故，造成一輛銀色自小客車上3人1死1重傷1輕傷。目前研判為自小客疑似閃躲從地磅站駛出來的拖板車，放慢速度卻遭後方大貨車追撞，自小客車後方幾乎被壓平，後座的江姓女子（從夫姓）受創最嚴重，緊急送往醫院急救不治。

小客車上3人被送往彰化醫院急救，駕駛江女弟弟藍姓男子（69歲）輕傷，副駕乘客座江女弟媳林姓女子（66歲），到院時自己還能走進醫院，但檢查後有顱內出血，已送進加護病房、並有生命危險。

警方初步調查，藍姓男子駕駛銀色豐田轎車，行經國道一號北上218.4公里北斗地磅站時，發現一部43噸鋼筋拖板車從地磅站出來，準備切進國道，藍男放慢速度行駛，後方一部載運果菜的大貨車卻來不及剎車直接追撞，小轎車被往前推擠，後方幾乎被壓扁，江女首當其衝，送醫後仍不治。

警方表示，大貨車車頭也幾乎全毀、車身也被削掉一部份，拖板車左側車頭也撞毀，另還有2輛轎車為閃避車禍擦撞，幸無大礙，車禍發生後，因國道路面布滿散落物，一度封閉3個車道處理事故，今凌晨零時許才排除事故。