啪上未成年網友還給錢 司進會：最重3年徒刑

2018-04-02 09:56

〔記者吳政峰／台北報導〕網路交友蓬勃，有的外表與穿著均成熟，發生性關係之後才知對方未成年，刻意給錢彌補心理虧欠，對此，台灣司法人權進步協會2日指出，根據「兒少性剝削防制條例」規定，這種行為最重可處3年徒刑。

司進會表示，近來青少年的穿著、打扮及談吐與成年人無異，行為人透過網路交友，誤信對象已成年而發生性關係誤觸刑責而不自知，更糟糕的是如果此種交友又伴隨著一些金錢的往來，只要對象未滿18歲，另外有可能觸犯兒少性剝削防制條例第31條第2項「18歲以上之人與16歲以上未滿18歲之人為有對價之性交或猥褻行為者，處3年以下有期徒刑、拘役或新臺幣10萬元以下罰金」，實務上是種常見的網路性犯罪態樣。

此外，立法者針對7歲以上未滿14歲及14歲以上未滿16歲等兩個年齡層的未成年人，考量其身心發展尚未成熟，特別規定縱未違反未成年人意願而與之為性行為仍有刑責，若是未滿7歲的未成年人，因無意思能力，實務上認屬加重違反意願性交罪。

司進會指出，立法者雖另設立「兩小無猜」條款，即「18歲以下之人犯前條之罪者，減輕或免除其刑。」，但行為人仍須依少年事件處理法進入調查及審理程序，留下司法紀錄，甚至有可能經少年法院移送檢察官而面對刑責。也就是發生性行為的對象不論男女，只要年紀為該受保護的年齡層範圍，縱使在發生性行為前已徵得對方同意，都已經觸犯法律。

司進會表示，實務上在訊問的過程中，會很詫異地發現大部分的行為人，甚至被害人，都沒有想到此種為了愛情「獻身」的行為，將使對方因此受有刑責。等到發生糾紛產生怨懟時，總會讓人心生感嘆，呼籲青少年千萬不要因一時的性衝動，毀了彼此的未來 !