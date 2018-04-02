祭祖掃墓「四不二記得」 以免殘火變大火

2018-04-02 09:14

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕民眾慎終追遠進行祭祖掃墓時，最怕的就是引發山林火災，造成公共安全危害及影響周遭交通安全。新竹市政府已連續4年委託業者辦理墓地割草作業，以防範清明節期間火災發生，竹市消防局也呼籲市民，一定要確認餘燼熄滅後才可離去。

為了方便民眾撲滅焚燒餘燼，消防局於清明節當天在全市9處主要掃墓區設置「防災服務站」，現場免費提供提水袋，方便民眾澆熄餘燼。如果發現山林火災，應立即撥打119電話求救或向鄰近的警戒據點報案，以免釀成更大災害，以確保墓地安全。

消防局局長李世恭提醒，每年都有民眾在掃墓後，未撲滅餘燼就離開，甚至隨手丟棄菸蒂，都是造成林野墓地火災的原因，呼籲民眾掃墓祭祖時謹記「四不二記得」原則，祭祀時「不」亂燒雜草、「不」亂丟煙蒂、「不」讓冥紙飛揚、「不」燃放爆竹，祭祀後「記得」撲滅火源，就可以避免星星之火造成災害發生。「記得」隨手將垃圾帶走，還給山林及祖墳一個潔淨又美麗的綠地。

新竹市政府今年為紓緩清明節上山車潮，市府提供免費掃墓接駁專車供民眾使用，專車將於4、5日上午7時至下午4時30分，從台鐵三姓橋站發出，回程上午7時30分於大坪頂發出，末班車則為下午5時，每15分鐘皆有1車次。專車直達，中途不停靠，請民眾依路線搭乘，同時段警察局於上午8點到下午4點實施「上山、下山分流管制」交通疏導措施，請民眾配合，保持交通動線暢通。

消防局表示，有鑑於往年皆有民眾燒金紙不慎引發火勢，且墓地周遭發生火警搶救不易的特性，日前也特別選定南寮第五公墓舉辦墓地火警搶救演習，模擬情境為民眾祭祖焚燒金紙卻不慎引發火災，消防人員到達後立即使用「打火把」及「背負式幫浦」救災滅火，但現場風勢過大造成飛火現象而擴大延燒，考量現場道路狹小，立即出動小型水箱車以水線方式攻擊火勢，展現山林火災救災能力。