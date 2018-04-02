網路「高富帥」溫柔攻勢 熟女差點匯款上當

2018-04-02 08:49

［記者楊政郡／台中報導］苗栗單身陳姓熟女（38歲）疑似掉進了詐騙集團網路愛情陷阱！FB中假冒「高富帥」香港證券商「小魏哥」，1個多月來不斷溫柔攻勢、甜言蜜語，在Line中聊天取得陳女信任，游說陳女匯2000美元（約新台幣5萬8000元）到香港指定帳戶，保證投資香港股票可有高獲利，還互以老公老婆相稱，台銀苗栗分行與保七員警，苦口婆心阻詐成功，這是網路詐騙常見手法，以情以利為誘惑。

據保七員警調查，詐騙集團成員在fb上自稱「小魏哥」，誆稱叔叔在香港開證券公司，他是香港代客操作股票的高手，了解陳女寂寞芳心，以老公老婆相稱，還說幫熟女爭取好機會，剛好有一個賺飽飽的澳洲客人臨時不能繼續投資，有一個空缺。因為愛陳女，要與陳女共度一生，特別求叔叔幫忙爭取缺額，由陳熟女來頂替，只要匯2000美元，第一單元有機會賺40萬美金。等賺到錢就會來台灣和她共結連理、共度一生。

「小魏哥」不斷洗腦，陳女3月30日上午10時許至台灣銀行苗栗分行準備辦理匯款，但還不斷在櫃檯前滑手機，心中表現忐忑不安，引起林姓行員注意，通報保七黃姓小隊長來關心瞭解。

熟女一開始不敢多說，只說是單純投資匯款，匯給投資公司，且是朋友的投資公司，不會有問題。但保七員警及台銀人員立即查證，這個帳號是「個人帳號」，不是「公司帳號」。苦口婆心勸說下，陳女才說這個朋友是在網路上認識，而且從來沒有見過面。

瞭解過程後，員警與台銀人員輪流不斷向陳女勸說，這些都是詐騙集團的詐騙手法，千萬別上當。熟女才覺醒這是一場網路愛情投資詐騙，放棄匯款。

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