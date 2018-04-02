三重公寓清晨驚傳爆炸聲響 住戶2死5傷

事發現場一團混亂。（記者曾健銘翻攝）

2018-04-02 06:35

〔記者曾健銘／新北報導〕新北市三重區大同北路220巷內一處民宅，今日清晨4時許驚傳火警，大批消防人員獲報到場搶救，進入公寓搶救時在2樓內發現1具女性焦屍，另在3樓救出已無生命跡象的78歲劉姓婦人，送醫後仍傷重不治，另有5名住戶輕傷送醫。

據現場住戶向警消人員表示，案發當時聽見爆炸聲響，警消人員表示，女子陳屍在2樓住家的廚房內，一旁還有已打開的瓦斯桶，不排除是開瓦斯輕生才引發氣爆，但詳細原因仍待火調人員進一步調查釐清。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

自殺防治諮詢安心專線：0800-788995

生命線協談專線：1995。

張老師專線：1980