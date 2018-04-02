外籍賣淫女遭洗劫 日日春：沒有專區誰來保護她？

2018-04-02 00:00

〔記者王捷／台南報導〕外籍賣淫女遭歹徒冒充警察洗劫，艾莉絲（譯名）獨自在人生地不熟的國家，不敢報案，日日春協會秘書蕭怡婷說，色情行業自古以來無法消滅，受害的賣淫女子只能躲起來，政府假裝看不見，但看不見不代表不存在，在沒有性交易專區的情況下，娼嫖都罰，賣淫女子通常不敢惹事，法律保護不到她們，只能自己保護自己，既然色情行業無法消滅，呼籲盡快設立專區保護性工作者。

有應召業者說，近來薪水不漲，因為泰國女子來台免簽，加上底價從700到1200比中國小姐還低，應召站引進泰國女子來台賣淫成為風潮，台灣的小姐可能性交易一次要3500起，但泰國女子最後賣到客人手上只要2800或3000。

艾莉絲也是應召集團網羅的小姐之一，一進警所她辯稱什麼都忘了，只記得一開始在桃園上班，之後到台中，幾天前才到台南，大概來台5或7天，又問艾莉絲在台南是否有「BOSS（泰籍女子對雞頭的稱呼）」？艾莉絲改口稱是有朋友在台灣，並沒有依靠應召站。

不過艾莉絲的說法與被害男客說法有出入，最後艾莉絲才改口，一到台灣就被交代，若被逮捕就要跟應召站切割，且不能透露底價，擔心被其他應召站挖角，她擔心一說出實情，應召業者就會為難她，所以被搶了也不敢報案。

日日春協會秘書蕭怡婷說，每個賣淫女子都有自己的理由，有些是逼不得已才下海，艾莉絲被搶只是一個案例，也許還有很多黑數，賣淫女子受害大多選擇躲在看不見的地方，呼籲政府不要裝作看不見，應盡快成立性交易專區，讓從業女子能勇敢站出來報案。