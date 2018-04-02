惡質嫖客假扮警察 持刀洗劫賣淫女、男客

王庭德假扮警方洗劫賣淫女子與男客。（記者王捷攝）

2018-04-02 00:00

〔記者王捷／台南報導〕男子王庭德日前與泰國籍的賣淫女子艾莉絲（化名）性交易後，得知賣淫女子的作息，3月31日凌晨竟趁她與謝姓男客交易時冒充刑警欲洗劫2人，甚至還帶著被害人在飯店附近繞圈「看現場」，最後謝男不服反抗扭打而讓警方趕到捉到這位假警察，事後警方偵訊有穩定收入的王男為何要這樣做？他竟表示，只是想試試看。

23歲的王庭德沒有前科，上個月初王庭德到飯店找艾莉絲性交易後，得知來台賣淫的女子會被安排住在飯店，並將房間當作工作室接客，應召站也沒有派人在附近保護，他完事後記下飯店房號，31日凌晨又返回飯店，看到謝男進入艾莉絲的房間，就在房門口等候劫財時機。

20多歲的謝男則供稱，他到台南出差，上論壇找應召站，沒想到完事後一打開房門就看到王男站在門口，起初他以為遇上仙人跳，但王男誆稱他是二分局的刑警，王將他拉進房間後，搶走艾莉絲與他的手機，先向艾莉絲要錢未果，隨後跟他說如果不想把事鬧大，就要跟著王男走。

謝男表示，原本他還有朋友在樓下等，但王男竟跟他的朋友說，如果不想被視為共犯，最好趕快離開，等他的朋友一走，王男又要求他把身上的錢財及脖子上的金項鍊給他，還要謝男去領款，但謝男裝作沒錢只交出金項鍊。

接著王男打了幾通假電話跟「分局」連絡，還要求「分局」派車，然後又稱要帶王男「看現場」在飯店周圍繞了一個多小時，最後王庭德將謝男帶回飯店，說要重回現場，把謝男帶到樓梯間後，他就亮出小刀，要求謝男坐著等他離開，但謝男看到刀子後很害怕，此時決定起身與王男搏鬥，他搶下刀子後壓制住王男大喊救命，路過巡邏的保全上前幫忙，一起將王男押到一樓大廳報案。

警方趕到將王男依詐欺、恐嚇取財罪嫌移送法辦，同時調查艾莉絲所屬的應召站。警方同時發現王男在遊藝場工作，有穩定的收入，他的父親得知兒子涉案很意外，向警方供稱，兒子沒錢時會向他要，從來沒有拒絕過，警方問王男到底為何要洗劫賣淫女子跟男客？是否曾被報復？還是仙人跳？他卻僅說想試試看。

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