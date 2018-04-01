KBike控制柱螢幕被外力擊破 金門縣政府報警緝凶

金門縣立體育館公共自行車「KBike」控制柱螢幕，疑遭重物敲壞，縣府貼出公告，暫停自行車租借服務。（記者吳正庭攝）

2018-04-01 23:12

〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣政府今天表示，公共自行車「KBike」縣立體育館租借站的控制柱螢幕疑遭人惡意破壞，已向警方報案，可望近日揪出真凶；由於系統維修涉及專業技術，需另行招標，無法立刻修復，恐影響租借服務。

據統計，金門縣公共自行車（KBike） 自去年啟用營運1年以來，總租借次數已累計達9萬8000餘輛次，其中使用率前3名分別是金門大學、金城車站及體育場。

縣府觀光處表示，有民眾投訴，「KBike」控制柱螢幕疑遭不明物體重擊，不僅螢幕玻璃產生網狀裂痕，機器故障，引來前往體育場運動的民眾議論，有人懷疑是BB槍，有人認為是被石頭等重物擊破。

觀光處指出，去年10月中旬承包廠商試營運期滿，由觀光處調度人力維護，但系統屬專業技術，調度人力在執行上已屬艱辛，又碰上不珍惜愛護的使用者，竟還惡意破壞公物，除深表遺憾，已報警處理，應可望透過監視系統，找到施暴凶手。

縣府強調，除體育場站遭破壞故障停用，其他各站也有自行車電鎖、KIOSK箱體玻璃、車後車燈等，偶有民眾故意或疏忽造成損壞而喪失功能，自行車零件也因使用者未加愛惜損壞情形頻繁，造成維護壓力，籲請民眾、遊客發揮公德心、珍惜公共資產。