開罰單自寫「趕時間，未簽收」 天兵警員判刑

2018-04-01 23:04

〔記者王定傳／新北報導〕24歲李姓警員取締交通違規曾在同一路口攔查到5名駕駛逆向行駛，但他未當場請違規民眾簽收罰單，僅拍下證件與車牌，事後才郵寄罰單給違規者，並在罰單上註記「趕時間，未簽收」；其中一名李姓當事人認為當時「沒有趕時間、沒有拒簽收」，怒向督察室檢舉。新北地院依偽造文書罪，判李姓警員6個月徒刑，緩刑2年。

檢警調查，李員本任職於新北市蘆洲警分局德音派出所，案發後已被調至分局警備隊；去年10月30日晚間近6點左右，李員在新北五股區新五路與自強路口執行攔檢違規勤務，取締5名民眾違規逆向。

不過，李員根本沒請對方簽收，僅拍下民眾身分證與車牌號碼，回派出所後才在罰單上標註「趕時間，未簽收」，李姓民眾收到罰單後氣炸向督察室檢舉；據了解，李員得知被檢舉後，曾透過李姓民眾的里長，想與對方和解，不被接受。

李員本辯稱，當時因「趕時間」，得到另一路段執行交通違規取締，不認為自己有錯；但5位被取締的民眾均證稱，「沒有趕時間、沒有拒簽收」，其中一位民眾還說，李員當時還跟他借筆用，聲稱「筆沒水」，但最後也沒叫他簽收罰單。

法官認為，李員圖一時便利，固有不該，但其犯罪所生具體危害尚輕，沒獲得其他好處，已坦承犯行，情節尚堪憫恕，依刑法59條給予減刑，再考量他年資不長，先前無任何前科或不良紀錄，深具悔意，緩刑2年，並支付公庫5萬元。