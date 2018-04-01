2特警槍戰建功擬破格升職 警政署長：絕對支持！

警政署長陳家欽（左四）和高市警察局長何明洲（右四）一起和保大特警合照，宣誓捍衛港都治安的決心。（記者黃良傑攝）

2018-04-01 19:43

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄市警局保大特警余和謙、施建安近身槍戰涉險，逮獲3名持槍重犯，其中擊斃狠角「太子」陳祈安，進而破獲龐大軍火，市警局提報2名特警「破格升職」；警政署長陳家欽今特地南下表揚2人，強調破格升職「個人絕對支持」！

陳家欽表示，樂見冒險患難的2名特警，獲高市警局提報破格升職，因破格升職必須由委員會審查，並以公正、客觀的評審，只要符合要件，當然會給予破格升職的獎勵，他也公開表示「我個支絕對支持」。

聽完2名特警描述當時槍戰過程，陳家欽說，考量讓2位建功的特警多休息、多陪家人，今午特地南下慰勉表揚，特警也向參役過大小槍戰的偶像署長索取簽名祝福箋，陳家欽寫下「為市民守護立大功，為警爭榮譽，引以為榮」。

陳家欽表示，2位特警的警覺性、判斷力令人敬佩，在生死一瞬間，能馬上作出判斷，一方面保護自己，一方面排除嫌犯持槍攻擊，還要防止嫌犯逃竄、危害賣場民眾，剎那間做這麼多的處置，而且很順利排除危害、解除危機，令人感到敬佩，「高雄市夜晚絕對是平安的」，感謝警察們平日貢獻，努力捍衛港都的治安。