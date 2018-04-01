操作失誤1男童驚嚇被拋出 SOGO巨城飛天椅意外4傷

2018-04-01 19:08

［記者洪美秀／新竹報導］新竹市遠東SOGO巨城店今天中午戶外「飛天椅」兒童遊樂設施時疑似轉速過快，1名3歲多男童可能因為驚嚇被拋出椅外趴地受傷，當時圍觀的人群中，有3名熱心民眾急忙上前協助搶救，也被旋轉的飛天椅擊中，導致臉部瘀青、撕裂傷；男童送醫後縫了8針。所幸傷者都已返家休養，遠東SOGO巨城店已全面停止遊樂設施，並協助受傷民眾善後。

遠東SOGO新竹市巨城店表示，戶外的兒童節「尋寶樂園」活動是與移動樂園廠商簽約，今天起到8日舉辦遊樂活動，每項遊樂設施收費100元，套票300元可玩5項遊樂設施，這名男童中午由家人陪同下乘坐「飛天椅」，當時操作人員發現音樂聲音過大，要按音樂鈕卻誤按「運作」鈕，導致飛天椅的旋轉速度過快，這名男童受驚嚇大哭。

操作人員又急著按鈕停止，打算進入遊樂設施要抱起男童，不過，由於旋轉速度過快，男童嚇得大哭想馬上離開，卻疑似因此被拋出座椅外趴地，男童父親發現後也衝進飛天椅遊樂設施內，由於當時遊樂設施還在旋轉，男童父親的背部被飛天椅打傷，而一旁圍觀的3名熱心民眾發現後也進入飛天椅遊樂設施要幫忙救男童，當時男童頭部及臉部有撕裂傷流血，最後有7人送醫。

遠東SOGO巨城店表示，包含男童父母在內7人送醫後檢傷後，男童的額頭及臉部各縫了4針、共8針，而1名熱心男性也因頭部被飛天椅打到受傷縫了4針，另1名女性臉部及手部多處黑青、1名熱心男性則手部有挫傷痕跡，總計共3名大人及1名幼童受傷，經包紮後都已返家休養。

遠東SOGO巨城店表示，基於安全考量，此次兒童節與廠商合作的「尋寶樂園」活動全部停止，已請廠商將遊樂設施拆除檢修及保養，也會負起責任做後續的賠償相關事宜，受傷民眾都保有公共意外險，未來會更謹慎處理類似的委外活動，確保民眾安全。

委外廠商「移動樂園」表示，所有遊樂設施都有事先保養，主要是因操作人員一時將音樂鈕誤觸到「運作」鈕，才會導致飛天椅的旋轉速度過快，會加強操作人員的事前訓練，也會重新再檢修各項遊具。

不過操作人員到底如何誤觸「運作」鈕，導致速度加快，移動樂園都遲未有合理說明，只強調是誤觸造成，對受傷男童感到抱歉。