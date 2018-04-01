警追可疑車撞飛機車 女騎士翻滾2圈半命危

楊女遭警車撞擊瞬間（記者余衡翻攝）

2018-04-01 18:46

首次上稿 18:27

更新時間 18:46

〔記者余衡、陳昀／新北報導〕新北市鶯歌區鶯桃路658巷口，昨天上午發生機車遭警車撞飛車禍，一部隸屬於桃園八德警分局的警車，追逐拒絕盤查的可疑車輛時，撞上騎機車穿越路口的25歲楊姓女騎士，楊女被撞飛後趴臥地面，警、消人員到場將她送醫急救，目前仍因傷重昏迷情況危急。

據了解，案發地點為桃園市八德區與新北市鶯歌區交界，當時八德警分局姜姓員警在轄內發現一部可疑黑色轎車，輸入車號後發現車主有竊盜前科，欲攔車盤查時對方立即加速往鶯歌方向逃逸，姜員立即鳴笛開車尾隨，行經巷口時撞上騎機車穿越路口的楊女，姜員經酒測值為0。

八德警分局指出，姜姓員警昨天上午9點50分巡邏到鄰近新北市鶯歌區的桃園市八德區桃鶯路80號前，發現一輛可疑的黑色轎車，經查發現駕駛是竊盜治安顧慮人口，上前盤查時黑車立刻擦撞巡邏車並加速逃逸，姜員隨即鳴笛追緝，未料在路口撞上楊女的機車，造成重傷。

八德警分局表示，楊女原本在聖保祿醫院急救，並轉往林口長庚醫院繼續救治，過程都有協助家屬與院方協調，目前楊女昏迷指數也由3提升到6-7，惟仍未脫離險境，八德警分局將持續協助家屬，全案也由新北市警局三峽分局依法偵辦中。

事發現場（記者余衡翻攝）

警車左前車頭毀損（記者余衡翻攝）