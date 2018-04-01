陰道抓鬼781隻？台南龍女仙姑自爆獲「中國道法認證」

知名舞蹈家陳寶玉日前被網友踢爆，藉著民眾想轉運來按月收取萬元的共養三寶、超渡亡魂之「功德金」。（圖擷取自爆料公社）

2018-04-01 18:24

〔即時新聞／綜合報導〕知名舞蹈家陳寶玉日前被網友踢爆，藉著民眾想轉運來按月收取萬元的供養三寶、超渡亡魂之「功德金」，今（1）日再被爆，自稱是「龍女仙姑」，獲「中國道教法術認證，合法陽間抓鬼師」，在陰道抓鬼781隻。

民眾在臉書社團「爆料公社」指出，陳寶玉自稱在前往台東的道路，經山神指示，在山神所述之易肇事路段抓鬼，淨化「陰道」，共抓獲781名好兄弟，並開始在網路上要信眾付取功德金至其私人帳戶，並聲明在保存日期內若未收齊4萬元足額功德金，就要把抓到的鬼魂全數野放。

民眾指出，陳寶玉過去還在臉書上表示，嘉義當地某社區公園出現300名好兄弟遊蕩，又以相同手法勸募3萬元功德金，當地社區常務監事知悉此事後，氣得上臉書與之唇槍舌戰，不料卻被陳寶玉帶來「城隍口諭」，詛咒其「民心人怨」、「主委一職與你無緣」。

許多網友知悉此事後，都感到相當逗人發笑，網友們紛紛留言指出「他一定是靈骨塔的業務」、「錢不夠，還要把鬼放了，真好笑」、「這種症頭，要吃五天大便才會好」、「好像很好賺，大家轉行了」、「這符畫的很爛」、「你家才有鬼，你全家都是鬼」。